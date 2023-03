Satelliti Iride, contratto ESA-Arianespace: almeno due lanci a bordo del razzo Vega C

MeteoWeb

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha firmato con Arianespace un contratto per la fornitura di due lanci a bordo del razzo Vega C (e l’opzione per un terzo) per il dispiegamento dei satelliti della costellazione Iride che l’Italia si prepara a costruire con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I lanci, previsti a partire dall’ultimo trimestre del 2025, verranno effettuati dalla base europea di Kourou, nella Guyana francese. Lo comunica Arianespace in una nota.

“Il governo italiano ha chiesto all’Agenzia Spaziale Europea di assisterlo nella realizzazione dell’ambizioso programma di osservazione della Terra Iride, finanziato dal PNRR”, afferma Simonetta Cheli, a capo dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA. “La prima importante pietra miliare del programma (fissata per la fine di marzo 2023) si sta avvicinando e con questo contratto l’ESA ripaga la fiducia del governo italiano, confermando la propria fiducia in Arianespace e nel sistema di lancio Vega C. Iride rappresenta un’opportunità di crescita unica per l’intero ecosistema spaziale italiano”.

Con questo nuovo contratto sale a quota 15 il portafoglio di lanci di Vega C, il nuovo lanciatore europeo costruito in gran parte in Italia, a Colleferro, dalla Avio. L’annuncio di Arianespace arriva a pochi giorni di distanza dalla conclusione dell’indagine sul volo VV22 di Vega C dello scorso 21 dicembre, fallito a causa di un graduale deterioramento dell’ugello del motore Zefiro 40. Il prossimo volo di Vega C è previsto entro la fine del 2023.