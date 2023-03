Scossa di terremoto in Aspromonte: paura a Reggio Calabria

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Reggio Calabria alle 10:30 di questa mattina. La scossa, in base alle informazioni fornite dall’INGV, è stata di magnitudo 3.5 e si è prodotta a 8.7km di profondità (ipocentro), venendo distintamente avvertita in buona parte della provincia reggina e anche nella vicina Messina. L’epicentro della scossa – come possiamo vedere nelle mappe a corredo dell’articolo – è stato in Aspromonte, tra Cardeto e Gambarie, nella zona di Gornelle. A Sant’Eufemia D’Aspromonte è stata evacuata la scuola (Istituto Comprensivo materie-elementari-medie che ospita gli studenti del circondario).

Nella zona si sono già verificate di frequente scosse sismiche negli ultimi anni, seppur di magnitudo inferiore ma spesso e volentieri con un risentimento sismico che ha coinvolto anche la città e la popolosa area dello Stretto, che lo scorso novembre ha ospitato la più grande esercitazione antisismica della storia della protezione civile. E’ una delle zone a più alto rischio sismico d’Italia, dov’è fondamentale la prevenzione nelle costruzioni anti sismiche.

Ieri il terremoto aveva duramente colpito l’Umbria con due forti scosse a Umbertide, Pierantonio e Sant’Orfeto, dove ci sono stati danni ed evacuazioni.