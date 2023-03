Siccità, la stoccata di Cerno (Pd) alla sinistra: “ha governato 10 anni e adesso si lamenta?”

MeteoWeb

Tommaso Cerno, giornalista ed esponente del Partito Democratico per cui è stato senatore nella scorsa legislatura, ha lanciato una pesante stoccata ai politici di sinistra che stanno alzando un polverone sulla siccità. In modo particolare, Cerno si riferisce a Bonelli, Fratoianni e il gruppo di estrema sinistra che ieri alla Camera ha accusato il governo Meloni di essere responsabile di non agire contro il cambiamento climatico.

Cerno, invece, c’entra il problema che riguarda non il clima, ma la mancanza di infrastrutture idriche. Nel suo tweet, di grande successo, ha scritto: “Sto leggendo tweet di gente che ha governato 10 anni e si lamenta che la.nostra rete idrica perde acqua. Hanno la faccia come il c…“.