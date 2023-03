Siccità, allarme per il Reno in Germania: livello quasi dimezzato

MeteoWeb

Un inverno mite e la concomitante mancanza di precipitazioni stanno avendo conseguenze in tutta Europa, in particolare per gli agricoltori e i produttori di energia. In Germania, il livello dell’acqua del Reno si è quasi dimezzato a causa della siccità durante il corso dell’inverno. Come riporta Bild, le autorità sono preoccupate, in particolare per la situazione che riguarda la Valle del medio Reno vicino a Kaub. Qui, solitamente il livello del fiume raggiunge i 2,4 metri di profondità ma attualmente è di soli 1,16 metri. A preoccupare ulteriormente la tendenza ad una possibile ulteriore riduzione.

“I livelli dell’acqua ai misuratori lungo il medio e il basso Reno sono attualmente compresi tra medio e basso. I livelli dell’acqua sono insolitamente bassi per questo periodo dell’anno. In media negli ultimi 20 anni i livelli dell’acqua erano circa 1 metro più alti durante questo periodo“, ha detto Valeska Bergmann dell’Ufficio delle vie d’acqua e della navigazione del Reno a Bild.

Non è la prima volta che il Reno trasporta così poca acqua in inverno, ma è un evento molto raro. “Nella media a lungo termine, questo è molto atipico per il Reno. La situazione può essere attribuita a precipitazioni insufficienti”, ha detto a Bild Sebastian Wrede dell’Agenzia statale dell’Assia per la conservazione della natura, l’ambiente e la geologia. Gli esperti temono che la situazione sia destinata a peggiorare e che, per la prossima estate, possa prefigurarsi una situazione simile a quella che ha colpito la Pianura Padana.