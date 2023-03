Spazio: Rolls-Royce ottiene finanziamento per un reattore nucleare per le basi lunari

MeteoWeb

La UK Space Agency ha annunciato che supporterà il progetto di Rolls–Royce di sviluppare un reattore nucleare per le basi lunari. L’agenzia governativa ha riferito che i ricercatori di Rolls-Royce stanno lavorando a un programma di micro-reactor “per sviluppare la tecnologia che fornirà l’energia necessaria agli esseri umani per vivere e lavorare sulla Luna“.

La UK Space Agency stanzierà 2,9 milioni di sterline (circa 3,52 milioni di dollari) di finanziamenti per il progetto, che “fornirà una dimostrazione iniziale di un reattore nucleare modulare lunare“. “L’energia nucleare ha il potenziale per aumentare notevolmente la durata delle future missioni lunari e il loro valore scientifico,” è stato spiegato in una nota.

Rolls-Royce collaborerà con una serie di organizzazioni al progetto.