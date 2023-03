Stazione Spaziale: a bordo l’equipaggio Crew-6. Fedyaev: “tutto si può ottenere al 2° tentativo”

MeteoWeb

Gli astronauti della NASA Stephen Bowen e Woody Hoburg, insieme all’astronauta degli Emirati Arabi Uniti Sultan Alneyadi e al cosmonauta Roscosmos Andrey Fedyaev, sono arrivati ​​alla Stazione Spaziale Internazionale dopo avere viaggiato a bordo della capsula SpaceX “Endeavour”.

La missione Crew-6 si unisce all’equipaggio della Expedition 68 composto dagli astronauti della NASA Frank Rubio, Nicole Mann e Josh Cassada, da Koichi Wakata di JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) e dai cosmonauti di Roscosmos Sergey Prokopyev, Dmitri Petelin e Anna Kikina.

Il portello tra la ISS e l’adattatore di accoppiamento pressurizzato è stato aperto alle 09:45 ora italiana, e successivamente è stato aperto il portellone di Crew Dragon.

Sale quindi a 11 il numero degli “inquilini”, una circostanza rara che però non comporterà difficoltà, in quanto i sistemi per il supporto vitale sono tali da consentire di ospitare anche equipaggi numerosi.

Per Hoburg, Al-Neyadi e Fedyaev si tratta del primo volo spaziale. “Dal secondo tentativo, a quanto pare, tutto va bene. Credo che tutto si possa ottenere al secondo tentativo,” ha affermato Fedyaev.

Il primo tentativo di lancio è stato cancellato a meno di 2,5 minuti rimasti nel conto alla rovescia lo scorso 27 febbraio a causa di un problema del sistema di terra con il fluido che aiuta ad accendere i motori del primo stadio del razzo Falcon 9. La NASA e SpaceX hanno poi scelto il 2 marzo per il lancio poiché le condizioni meteo per martedì 28 febbraio erano sfavorevoli.