Il taxi spaziale di Boeing ritarda ancora

MeteoWeb

Il primo volo con equipaggio del taxi spaziale Starliner di Boeing è stato posticipato di diversi mesi, il decollo ora previsto non prima del 21 luglio. Il mese scorso Boeing e la NASA avevano dichiarato che il debutto di Starliner con equipaggio, una missione verso la Stazione Spaziale Internazionale chiamata Crew Flight Test (CFT), era sulla buona strada per il lancio ad aprile.

La sequenza temporale è stata posticipata la scorsa settimana, quando i funzionari della NASA hanno affermato che CFT avrebbe preso il volo dopo Ax-2, un volo privato verso il laboratorio orbitante gestito dalla compagnia Axiom Space che al momento è in calendario nei primi giorni di maggio.

Ieri, i funzionari della NASA hanno fornito un nuovo aggiornamento: un decollo primaverile per CFT è fuori discussione. “Abbiamo deciso che il tentativo di lancio non avverrà prima del 21 luglio,” ha affermato Steve Stich, manager del Commercial Crew Program della NASA.

Ancora ritardi per Starliner

Sono stati citati diversi motivi per l’ultimo ritardo. Ci sarà un traffico considerevole sulla ISS questa primavera, ad esempio, con Ax-2 che decollerà a maggio e la prossima missione cargo robotica di SpaceX prevista per giugno.

Traffico intenso è previsto anche nel sito di lancio di CFT, la Cape Canaveral Space Force Station in Florida. La United Launch Alliance (ULA) prevede di lanciare una missione per la US Space Force da Cape Canaveral con un razzo Atlas V questa primavera, e il primo decollo in assoluto del nuovo veicolo Vulcan Centaur della compagnia è previsto per maggio.

La NASA vuole anche un po’ più di tempo per analizzare i dati sui vari componenti di Starliner, come il sistema di paracadute, prima di mettere gli astronauti sul veicolo, ha spiegato Stich. Inoltre, l’agenzia e Boeing hanno in programma di condurre un altro test a terra di un sottosistema di paracadute, probabilmente a maggio.

Il taxi spaziale di Boeing e il Crew Flight Test

CFT invierà gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams sulla ISS per un periodo di circa 8 giorni. Se tutto andrà bene con il volo di prova, la NASA probabilmente certificherà Starliner per le missioni operative con astronauti. Un veicolo spaziale americano privato sta già eseguendo queste missioni di taxi con equipaggio: Crew Dragon di SpaceX, che all’inizio di questo mese ha lanciato il suo 6° volo con equipaggio per conto della NASA.

CFT è il secondo viaggio di Starliner sulla ISS. La capsula ha trascorso circa una settimana attraccata alla Stazione nel maggio 2022, in una missione senza equipaggio chiamata Orbital Flight Test 2.