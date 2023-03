La bomba del Telegraph: “sul Covid era tutto falso”, svelati oltre 100.000 messaggi segreti del governo

MeteoWeb

Il quotidiano britannico Telegraph annuncia di essere pronto a svelare “dettagli devastanti sulla risposta alla pandemia di Covid” nel Regno Unito “che fino ad ora erano rimasti segreti”. Il quotidiano afferma di aver ottenuto più di 100.000 messaggi WhatsApp inviati tra Matt Hancock, ex Segretario di Stato per la salute e gli affari sociali del Regno Unito, e altri Ministri e funzionari al culmine della pandemia di Covid. “Le conversazioni sollevano nuove domande vitali sulla gestione della pandemia in vista di un’inchiesta pubblica sulla risposta al Covid“, scrive il giornale.

Il secondo lockdown era basato su dati “molto sbagliati”, temeva Boris Johnson

Il Telegraph riporta che l’ex Premier britannico Boris Johnson era preoccupato di aver imposto il secondo lockdown al Paese sulla base di dati che gli scienziati lo avevano avvertito essere “molto sbagliati“. Johnson ha fatto l’osservazione l’1 novembre 2020, un giorno dopo aver annunciato che il lockdown sarebbe entrato in vigore il 4 novembre. Nonostante i suoi timori, il lockdown è andato avanti ed è durato un mese.

In un altro scambio, l’ex Premier sembrava esprimere il desiderio di far uscire il Paese dal lockdown prima del previsto, ma ha detto che i suoi consiglieri per i media – Lee Cain e James Slack – lo hanno avvertito che una tale mossa era “troppo lontana rispetto all’opinione pubblica”. Quando Johnson ha affrontato l’argomento dell’apertura delle scuole prima dell’estate, il suo Segretario alla salute si è opposto, dicendo che “tutti hanno accettato che non ci saranno più scuole fino a settembre“. Il Telegraph riporta che “gli scambi sollevano anche la prospettiva che il Regno Unito abbia trascorso molte settimane vivendo sotto restrizioni che avrebbero potuto essere evitate”.

La cache dei messaggi WhatsApp ottenuta dal Telegraph include messaggi di gruppo tra Johnson, il Professor Sir Chris Whitty, l’ufficiale medico capo per l’Inghilterra, Sir Patrick Vallance, il consigliere scientifico capo, Dominic Cummings, il consigliere capo del Primo Ministro, e Matt Hancock.

In uno scambio, l’1 novembre 2020, Johnson ha spiegato di aver partecipato a una videoconferenza con gli scienziati Dott. Raghib Ali e Dott. Carl Heneghan. Ha detto al gruppo WhatsApp che il Dott. Heneghan ha affermato che “il modello sui decessi che ti è stato mostrato è già molto sbagliato“, poiché era obsoleto, essendo stato redatto tre settimane prima. Il giorno precedente, Johnson aveva annunciato un imminente lockdown nazionale e aveva in parte giustificato la sua decisione mostrando al pubblico un modello che prevedeva che 4.000 persone al giorno avrebbero potuto morire se non fosse stata intrapresa alcuna azione. Johnson ha condiviso con il gruppo un collegamento che suggerisce che il modello fosse sbagliato di un fattore quattro. Un nuovo studio di Cambridge ha suggerito 1.000 morti al giorno. Johnson ha poi alluso all’idea che sarebbe stato criticato per aver annunciato troppo presto un lockdown nazionale.

Messaggi precedenti mostrano come a Johnson sia stato detto che revocare le restrizioni del lockdown prima del previsto non era ciò che il pubblico voleva. Il 6 giugno 2020, Johnson ha inviato un messaggio ad Hancock dicendo che stava “pensando intensamente al 15 giugno“. Il 15 giugno, il governo aveva in programma di aprire la vendita al dettaglio non essenziale, ma i messaggi di Johnson suggeriscono che voleva fare di più. L’ex Premier ha scritto: “al momento potremmo fare vendita al dettaglio non essenziale, un po’ di più per le famiglie, un po’ di ospitalità all’aperto e annunciare che non possiamo aprire tutte le scuole primarie entro luglio”, commenti che suggeriscono di aver creduto di aprire queste zone prima della data fissata di metà giugno.

“L’ex Primo Ministro e il suo governo hanno sempre giurato di essere “guidati dalla scienza”, ma i messaggi tra lui e altri hanno dimostrato che non era esclusivamente così. Anche l’opinione pubblica ha svolto il suo ruolo nel determinare la politica e la strategia di fronte alla pandemia. Al centro del processo decisionale, ora sembra, c’erano due ex giornalisti – nessuno dei due con un background scientifico noto – il cui compito era quello di informare i giornalisti e consigliare il Primo Ministro sulla strategia dei media. È stato il loro consiglio a convincere Johnson a frenare la sua idea di un allentamento anticipato di alcune regole del lockdown”, scrive il Telegraph.

Mascherine introdotte nelle scuole secondarie per evitare “discussioni” con Sturgeon

Un altro tema delle misure imposte contro la pandemia di Covid nel Regno Unito riguarda le mascherine. Secondo quanto rivelato dal Telegraph, “le mascherine sono state introdotte nelle scuole per la prima volta dopo che a Boris Johnson è stato detto che “non valeva la pena discutere” con Nicola Sturgeon sulla questione”. Johnson è andato avanti con questa politica nonostante il Chief Medical Officer inglese abbia affermato che “non c’erano ragioni molto valide” per farlo. La misura si è conclusa definitivamente in Inghilterra a gennaio 2022, 16 mesi dopo.

Sturgeon, Primo Ministro della Scozia, aveva già annunciato l’obbligo di indossare le mascherine nei corridoi e nelle aree comuni delle scuole secondarie scozzesi quando, nell’agosto 2020, Johnson ha chiesto consiglio sulla loro necessità in Inghilterra. Nei messaggi di WhatsApp, Sir Chris Whitty ha detto: “nessuna ragione forte contro e nessuna ragione molto forte a favore“, aggiungendo: “quindi concordo, non vale la pena discutere”. Il giorno successivo, il governo ha annunciato che i bambini delle scuole secondarie che sarebbero tornati in classe a settembre nelle aree soggette a lockdown locale avrebbero dovuto indossare mascherine nei corridoi e nelle aree comuni dove era difficile mantenere il distanziamento sociale. La politica è stata successivamente estesa alla classe.