Nuova potente tempesta colpisce la California: 2 morti e migliaia di evacuati, è il 10° fiume atmosferico | FOTO

Una nuova potente tempesta ha colpito la California, con migliaia di persone evacuate, almeno 2 morti e un argine ceduto nella contea costiera di Monterey. “Speravamo di evitare e prevenire questa situazione, ma lo scenario peggiore è arrivato con l’esondazione del fiume Pajaro e la rottura degli argini verso mezzanotte,” ha scritto su Twitter Luis Alejo, un supervisore della contea di Monterey.

L’argine del fiume Pajaro ha ceduto a causa di esondazioni innescate da un nuovo fiume atmosferico. La Guardia Nazionale ha salvato più di 50 persone durante la notte. Il fiume Pajaro separa le contee di Santa Cruz e Monterey nell’area che è stata inondata sabato. Le acque alluvionali che sono entrate nei pozzi della regione potrebbero essere contaminate da sostanze chimiche, hanno riferito i funzionari, e ai residenti è stato ordinato di non bere o cucinare con l’acqua del rubinetto.

La tempesta di questa settimana è il 10° fiume atmosferico dell’inverno, tempeste che hanno portato enormi quantità di pioggia e neve nello Stato e hanno contribuito a ridurre le condizioni di siccità che si erano trascinate per 3 anni. I bacini idrici statali che erano scesi a livelli sorprendentemente bassi ora sono ben al di sopra della media per questo periodo dell’anno, spingendo i funzionari statali a rilasciare acqua dalle dighe per contribuire al controllo delle inondazioni e fare spazio alle precipitazioni.

I meteorologi del National Weather Service hanno emesso allerte per inondazione, implorando gli automobilisti di stare alla larga dalle strade allagate.

Il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza in 34 contee nelle ultime settimane e venerdì mattina l’amministrazione Biden ha approvato una dichiarazione di disastro, una decisione che porterà maggiore assistenza federale.

Fiumi atmosferici sulla California

Il fiume atmosferico, noto come “Pineapple Express” perché porta calda umidità subtropicale attraverso il Pacifico dalle Hawaii, sta anche sciogliendo l’enorme manto nevoso accumulatosi nelle montagne della California.

Un altro fiume atmosferico è già nelle previsioni per l’inizio della prossima settimana. Il climatologo Michael Anderson ha affermato che un terzo sembra prendere forma sul Pacifico e forse è in arrivo anche un quarto.