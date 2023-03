Inondazioni in California, cede argine del fiume Pajaro: drammatici soccorsi nell’acqua | VIDEO

MeteoWeb

Una comunità agricola della California settentrionale, famosa per le sue coltivazioni di fragole, è stata costretta a evacuare dopo che l’argine del fiume Pajaro è stato rotto a seguito delle forti piogge provocate da un nuovo fiume atmosferico che ha colpito lo stato. In tutta la contea di Monterey, nella costa centrale, oltre 8.500 persone sono sotto ordine di evacuazione e allerta, tra cui circa 1.700 residenti – molti dei quali lavoratori agricoli – della comunità di Pajaro. Le autorità hanno detto che la breccia dell’argine del fiume Pajaro è larga circa 30 metri.

Squadre di soccorritori erano andate di porta in porta nel pomeriggio di ieri per esortare i residenti ad andarsene prima che arrivassero le piogge, ma alcuni hanno deciso di rimanere, costringendo i soccorritori a salvarli dalle acque alluvionali. I primi soccorritori e la Guardia Nazionale della California hanno salvato più di 50 persone durante la notte. Un video mostra un membro della Guardia che aiutava un automobilista ad uscire da un’auto intrappolata dall’acqua, che superava il livello dei fianchi.

“Speravamo di evitare e prevenire questa situazione, ma lo scenario peggiore è arrivato con il trabocco del fiume Pajaro e la rottura degli argini verso mezzanotte”, ha scritto su Twitter Luis Alejo, Presidente del consiglio di amministrazione della contea di Monterey. Alejo ha definito le inondazioni “massicce“, affermando che il danno richiederà mesi per essere riparato. Il fiume Pajaro separa le contee di Santa Cruz e Monterey.

Le acque alluvionali che sono entrate nei pozzi della regione potrebbero essere contaminate da sostanze chimiche, hanno riferito le autorità, che hanno invitato i residenti a non bere o cucinare con l’acqua del rubinetto. Le autorità avevano lavorato lungo l’argine nella speranza di puntellarlo, ma la furia dell’acqua lo ha rotto ugualmente. Le squadre di soccorso hanno iniziato a lavorare per riparare l’argine mentre i residenti dormono nei centri di evacuazione.

Soccorritori salvano i residenti bloccati dalle acque del fiume Pajaro in California

Inondazioni del fiume Pajaro

La Valle del Pajaro è una zona agricola costiera nota per la coltivazione di fragole, mele, cavolfiori, broccoli e carciofi. Nel 1995, gli argini del fiume Pajaro si sono rotti, sommergendo 1.011 ettari di terreno agricolo e la comunità di Pajaro. Due persone sono morte e l’alluvione ha causato danni per quasi 100 milioni di dollari. Una legge statale, approvata lo scorso anno, ha anticipato fondi statali per un progetto di argine. L’inizio della costruzione era previsto per il 2024. Il senatore dello stato John Laird, che ha guidato la legge e rappresenta l’area, ha affermato che il progetto è completamente finanziato ora, ma è semplicemente arrivato con un cattivo tempismo con le piogge di quest’anno. “È tragico, eravamo così vicini a farlo prima di eventuali tempeste”, ha detto.

Decimo fiume atmosferico in California

La tempesta di questa settimana è stato il decimo fiume atmosferico dell’inverno in California. Si tratta di tempeste che hanno portato enormi quantità di pioggia e neve nello stato e hanno contribuito a ridurre le condizioni di siccità che si erano trascinate per tre anni. I bacini idrici statali che erano scesi a livelli sorprendentemente bassi sono ora ben al di sopra della media per questo periodo dell’anno, spingendo le autorità statali a rilasciare acqua dalle dighe per aiutare a controllare le inondazioni.

Oggi, in tutto lo stato, i californiani hanno dovuto affrontare piogge torrenziali e l’innalzamento del livello dell’acqua all’indomani del fiume atmosferico. Nella contea di Tulare, lo sceriffo ha ordinato ai residenti che vivono vicino al fiume Tule di evacuare, mentre le persone vicino al Poso Creek nella contea di Kern erano sotto allerta di evacuazione. I meteorologi del National Weather Service hanno emesso allerte per inondazione, implorando gli automobilisti di stare alla larga dalle strade allagate. Il governatore democratico Gavin Newsom ha dichiarato l’emergenza in 34 contee nelle ultime settimane e ieri mattina l’amministrazione Biden ha approvato una dichiarazione di disastro presidenziale per alcune, una mossa che porterà maggiore assistenza federale.

Il fiume atmosferico, noto come “Pineapple Express” perché porta calda umidità subtropicale attraverso il Pacifico dalle Hawaii, sta sciogliendo le parti inferiori dell’enorme manto nevoso accumulatosi nelle montagne della California. Ancora un altro fiume atmosferico è nelle previsioni per l’inizio della prossima settimana. Il climatologo di stato Michael Anderson ha affermato che un terzo sembra prendere forma sul Pacifico e forse anche un quarto. La California sembrava essere “sulla buona strada per un quarto anno di siccità” prima della serie di tempeste dell’inizio dell’inverno, ha detto Anderson. “Ora siamo in una condizione molto diversa”, ha aggiunto.

Il National Weather Service ha previsto un nuovo, forte round di pioggia e neve da lunedì 13 a mercoledì 15 marzo, con possibili inondazioni importanti lungo la costa centrale dello stato, le valli di San Joaquin e Sacramento e le pendici meridionali della Sierra Nevada a metà settimana. Un altro round di neve dovrebbe colpire la Sierra Nevada e le aree di alta quota a metà settimana, ha detto il servizio meteorologico.

Sierra Nevada sommersa dalla neve

I livelli di neve nella Sierra Nevada, che fornisce circa un terzo dell’approvvigionamento idrico della California, sono già oltre il 180% della media dell’1 aprile, quando è storicamente al suo apice. I funzionari hanno riferito che sabato mattina erano caduti 81 centimetri di neve nella stazione sciistica di Mount Rose, ai margini di Reno, in Nevada. Il manto nevoso ad alta quota è così massiccio che ci si aspettava fosse in grado di assorbire la pioggia, ma la neve al di sotto dei 1.200 metri potrebbe iniziare a sciogliersi, contribuendo potenzialmente alle inondazioni, hanno detto i meteorologi.