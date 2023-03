La tempesta Mathis riporta l’inverno sulle Alpi: spettacolari nevicate a Cervinia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La tempesta Mathis sta sferzando la Manica e le zone circostanti di Francia e Regno Unito con venti fino a 150km/h e forti piogge. Gli effetti di questa tempesta si fanno sentire anche su parti del Nord Italia, in particolare sulle Alpi, portando nevicate in quota sulla Valle d’Aosta e sulle Alpi di confine del Piemonte. Mentre il resto d’Italia è alle prese con calde correnti meridionali che determinano un clima molto mite, in queste zone di Valle d’Aosta e Piemonte si respira ancora un clima invernale.

Spettacolari le immagini che arrivano da Cervinia, in Valle d’Aosta, dove è in atto una meravigliosa nevicata che sta depositando diversi centimetri di neve fresca al suolo. Bella nevicata anche al Rifugio Gastaldi, a 2.659 metri di quota, nelle alte Valli di Lanzo, nel Torinese. Quota neve in calo fino a 1.500 metri oggi sui settori occidentali delle Alpi di confine.

Tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi, un fronte instabile potrebbe scendere dalle Alpi, estendendosi tra il Piemonte orientale e la Lombardia, traslando velocemente verso il Triveneto: rischio di nubifragi, grandine piccola-media e raffiche di vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Foto









/