Marzo si chiude con la tempesta Mathis in Europa: raffiche di quasi 150km/h in Francia | VIDEO

MeteoWeb

Le Channel Islands, isole nel Canale della Manica, al largo della costa francese della Normandia, sono sferzate da venti di burrasca e pioggia battente a causa della tempesta Mathis. Il maltempo ha lasciato 700 case senza elettricità in Cornovaglia, nel sud dell’Inghilterra. In Francia, la Pointe du Raz, un promontorio che si affaccia sul mare d’Iroise nella costa atlantica della Bretagna, ha registrato una raffica di 146km/h. Sempre in Francia, registrate raffiche di 125km/h a Barfleur (Manica), 119km/h a Ouessant (Finistère), 117km/h a Ploumanach e sull’Ile de Bréhat (Côtes-d’Armor) e 116 km/h a Carteret (Manica).

L’isola di Jersey ha registrato una raffica di 108km/h e Guernsey una raffica di 96km/h. Anche St Mary’s, l’isola più estesa dell’arcipelago delle Isole Scilly, in Inghilterra, ha registrato una raffica di 108km/h e Plymouth, nel sud-ovest dell’Inghilterra, di 100km/h.

Alberi abbattuti e voli cancellati a Jersey

Alcuni alberi sono stati danneggiati a Jersey, ma l’isola finora ha evitato gravi problemi a causa della tempesta Mathis. Il Mont Gavey a St. Lawrence è stato chiuso a causa di un albero caduto e alcuni voli sono stati cancellati a causa del vento. A causa dei venti di tempesta e del mare agitato, il traghetto Commodore Clipper ha annullato la sua partenza di oggi.

Nessun danno ma blackout in Francia

Rami, cavi e alberi sono caduti lungo tutta la punta bretone, in Francia, a causa della tempesta Mathis. Di conseguenza, secondo Enedis, ci sono 8.500 interruzioni di corrente in tutta la Bretagna. È il Finistère ad essere il più colpito con quasi 4.000 clienti interessati, in particolare a Brest e Morlaix, ma soprattutto a Carhaix. Altre 2.000 persone sono interessate nel Morbihan e nella Côtes d’Armor, e 500 nell’Ille-et-Vilaine.

Difficoltà in mare

Almeno cinque navi mercantili hanno trovato riparo a Belle-Ile o La Rochelle. I collegamenti marittimi con le isole Finistère e Morbihan oggi sono molto alterati. Le partenze delle 8:30 da Ouessant e delle 9:00 da Molène per Le Conquet sono state cancellate, così come le traversate tra il continente e Sein. Nel Morbihan, tutte le partenze da e per Belle-Ile, Houat e Hoëdic sono cancellate oggi. I collegamenti con Groix avverranno solo nel pomeriggio.

Allerta per la tempesta Mathis

La tempesta Mathis ha ricevuto questo nome da Météo France giovedì 30 marzo. Per le Channel Islands è in vigore un’allerta meteo arancione per venti forti. Gran parte della Francia è coperta da allerte meteo gialle per vento: Pas de Calais è anche sotto allerta per forti piogge/inondazioni e onde alte.

Quando il centro della tempesta Mathis si sposterà verso l’East Anglia, nell’Inghilterra orientale, questo pomeriggio, venti più freddi da nord-est arriveranno sulla costa della Gran Bretagna nordorientale. I venti più forti si attenueranno dalla Manica orientale durante la notte. In vigore anche l’allerta pioggia, che si attenuerà questa sera: copre la Cornovaglia, il Devon e il Somerset settentrionale.

Crollano le temperature in Francia

Dopo i record delle scorse ore, con punte di +31°C, le temperature sono crollate oggi in Francia a causa degli effetti della tempesta Mathis. La Nuova Aquitania registra temperatura anche di 15°C in meno rispetto al picco dei giorni scorsi.