Previsioni Meteo, arriva il violento ciclone di inizio Aprile: maltempo estremo, poi gelo e neve!

Il mese di marzo si sta concludendo in queste ore con una giornata caldissima al Sud Italia, con temperature roventi che in alcune località della Sicilia orientale tra Catania e Siracusa hanno raggiunto addirittura i +28°C. Nello specifico, tra le principali località, in Sicilia la colonnina di mercurio ha raggiunto oggi ben +26°C a Acitrezza e Lentini, +25°C a Palermo, Catania, Siracusa, Acireale e Termini Imerese, +24°C a Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Bagheria, Misilmeri, Castellammare del Golfo, Bronte, Randazzo e Francofonte, +22°C a Caltanissetta, Modica e Noto.

Molto caldo anche in Calabria con +26°C a Reggio Calabria, +25°C a Rosarno, +23°C a Cosenza, +22°C a Castrovillari +21°C a Crotone e Vibo Valentia, +20°C a Catanzaro e Paola, e in Puglia con +23°C a Fasano e Rutigliano, +22°C a Barletta, Cerignola e Bitonto, +21°C a Bari, Brindisi e Spinazzola. Questo caldo anomalo è in ogni caso marginale rispetto all’eccezionale ondata di calore che ieri ha portato addirittura l’estate in Spagna, stravolgendo tutti i record storici locali. Ma questo clima così mite, durerà poco. Pochissimo. E’ soltanto un’illusione di primavera: già domani, Sabato 1 Aprile, le temperature diminuiranno con forte vento e maltempo diffuso per contrasti termici. Poi dopodomani, Domenica 2 Aprile, si formerà il “Ciclone delle Palme” di cui su MeteoWeb parliamo da giorni. Sarà una tempesta molto violenta che alimenterà maltempo diffuso in tutt’Italia, in intensificazione nel corso della giornata in modo particolare al Centro/Sud.

Molto interessante la traiettoria del Ciclone, che scivolerà dall’Europa centro/orientale sull’Italia piombando sul Tirreno, in Sardegna, e poi da lì attraversando la Sicilia e posizionandosi sul mar Jonio nella giornata di Lunedì 3 Aprile. Proprio lunedì sarà il giorno “clou” del maltempo al Sud, con piogge torrenziali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, che saranno le Regioni più colpite dalle precipitazioni. Le temperature crolleranno ulteriormente da Martedì 4 Aprile, e per la Settimana Santa farà molto freddo almeno per tre giorni, fino a Giovedì 6 / Venerdì 7, anche con nevicate fino a bassa quota soprattutto nelle Regioni Adriatiche e al Sud. La situazione dovrebbe cambiare proprio nel weekend di Pasqua, come possiamo vedere dalle mappe:

Previsioni Meteo, la traiettoria del violento ciclone in arrivo sull'Italia nei primi giorni di Aprile

La prognosi per Pasqua e Pasquetta rimane in ogni caso ancora riservata: l'evoluzione meteo è troppo complessa, come spesso accade in questo periodo dell'anno, e quindi probabilmente soltanto a pochi giorni dalle festività potremo definire meglio come andranno le cose. In ogni caso resta confermato quanto già anticipato nei precedenti aggiornamenti meteo: le ultime notizie sono buone. Dopo il maltempo estremo e il freddo anomalo che ci aspetta nei primi 6-7 giorni di Aprile, la situazione dovrebbe migliorare proprio per Pasqua e Pasquetta.