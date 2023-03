Previsioni Meteo, grande gelo nella Settimana di Pasqua: neve a quote bassissime al Centro/Sud!

MeteoWeb

Sarà una Settimana Santa tipicamente invernale sull’Italia! Dopo il caldo anomalo che ha interessato l’Italia nel mese di marzo con l’unica eccezione del colpo di coda invernale della scorsa settimana, adesso Aprile inizierà all’insegna del freddo più intenso, come se tornassimo indietro in pieno inverno. In modo particolare la prossima settimana, tra Martedì 4 e Venerdì 7 Aprile. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli, infatti, dopo il forte maltempo che Domenica 2 e Lunedì 3 interesserà gran parte del Paese e in modo particolare il Centro/Sud, da Martedì l’Italia entrerà nella morsa del gelo polare con temperature fino a 12-14°C inferiori rispetto alle medie del periodo.

I giorni più freddi saranno Mercoledì 5 e Giovedì 6 Aprile, quando la neve potrà scendere a quote bassissime al Centro/Sud, fino ai 300 metri su Marche, Abruzzo e Molise, fino ai 400–500 metri tra Puglia e Basilicata, fino ai 600 metri in Calabria. Il freddo persisterà anche nei giorni successivi, probabilmente anche nel weekend di Pasqua, ma probabilmente sarà più moderato con temperature che risaliranno fino a 5-6°C sotto le medie del periodo. La prognosi meteo per il clou delle festività pasquali rimane però ancora riservata e quindi rimandiamo ogni evoluzione ai prossimi aggiornamenti, intanto per monitorare al meglio la situazione meteo, consigliamo le pagine con tutte le informazioni utili e sempre aggiornate per seguire al meglio il nowcasting meteorologico minuto per minuto: