Termoli, vento forte: sospesi collegamenti via mare

Calo delle temperature, pioggia e vento forte sul litorale molisano. A causa delle avverse condizioni meteo sono stati sospesi i collegamenti tra il porto della cittadina adriatica e le isole Tremiti (Foggia). La Capitaneria di Porto ha emesso un avviso di burrasca valido fino alla serata. I pescherecci sono rimasti in porto. La Protezione Civile del Molise ha emesso ieri un’allerta meteo gialla per raffiche di vento da Nord/Ovest su tutta la regione.

