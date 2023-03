Forte terremoto al Centro Italia: paura in Umbria, Marche e Toscana | LIVE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita al Centro Italia alle 16:05 di oggi, giovedì 9 marzo. Il sisma ha avuto magnitudo 4.4 ed epicentro ad Umbertide, in provincia di Perugia. La scossa, avvenuta a 10km di profondità, si è verificata, dunque, nel nord dell’Umbria, vicino al confine con la Toscana, tanto da essere stata distintamente avvertita anche in questa regione e nelle Marche, da località come Firenze, Arezzo, Siena, Ancona, Gubbio.