Terremoto Ecuador, affonda il museo marino di Puerto Bolívar: conteneva 5mila reperti | VIDEO

Il terremoto di magnitudo 6.5 che ha provocato la morte di 14 persone in Ecuador ed una in Perù, causando almeno 381 feriti, ha provocato tanti danni. Oltre ad edifici crollati o danneggiati in un’ampia zona dagli altopiani alle coste in Ecuador, il terremoto ha causato anche l’affondamento del Museo Marino di Puerto Bolívar, a Machala, nella provincia di El Oro, dove si registra il maggior numero di vittime. La struttura è collassata in acqua dopo il cedimento del molo.

Il Museo Marino di Puerto Bolívar era diventato una meta per liceali e studenti universitari appassionati dell’ambiente marino. Nelle teche dell’edificio erano custoditi 5mila reperti raccolti in mezzo secolo, oltre ad ossa di balene e delfini di 50 anni fa.

Terremoto Ecuador, le strutture finiscono sott'acqua a Puerto Bolívar