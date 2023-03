Terremoto: dalla conferenza dei donatori 7 miliardi per Turchia e Siria

MeteoWeb

La Conferenza internazionale dei donatori organizzata a Bruxelles dalla presidenza svedese dell’Ue e della Commissione europea ha raccolto “7 miliardi di euro” per l’assistenza alla popolazione e la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto in Turchia e Siria. E’ quanto ha annunciato il Premier svedese Ulf Kristersson. “Insieme abbiamo rispettato le aspettative, questa conferenza è solo l’inizio di molto lavoro davanti a noi”, ha detto Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea al termine della Conferenza. “Nei prossimi mesi e anni continueremo a lavorare insieme“, ha sottolineato la numero uno della Commissione Ue, ricordando che già il 14 giugno “ospiteremo a Bruxelles la Conferenza dei donatori per la Siria, per assicurarci che le donazioni arrivino pienamente e in tempo, e che i nostri investimenti abbiano il più grande impatto sul terreno con trasparenza piena e responsabilità”.

Von der Leyen: “da Team Europe 3,3 miliardi per la ricostruzione”

“Sono soddisfatta di aver visto una forte solidarietà internazionale, con donazioni generose. Team Europe si è impegnato per un totale di 3,3 miliardi di euro per la ricostruzione della Turchia e della Siria, di questi 1,1 miliardi dalla Commissione europea e 500 milioni di euro dalla Banca europea degli investimenti dal bilancio europeo”, ha aggiunto von der Leyen. “La Comunità internazionale si è impegnata per 7 miliardi di euro. Si tratta di un forte segnale“, ha aggiunto. Fanno parte di Team Europe le Istituzioni Ue e gli Stati dell’Unione europea.