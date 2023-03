Terremoto: dalla Regione Umbria fondi per l’emergenza, proseguono i sopralluoghi

MeteoWeb

La giunta regionale dell’Umbria ha assunto questa mattina la delibera che individua e mette a disposizione immediata fondi della Regione per l’emergenza, mentre dal lato operativo stanno proseguendo gli interventi locali tra cui i sopralluoghi dei tecnici, iniziati tempestivamente, per la rilevazione dei danni negli edifici sia pubblici che privati nell’area interessata dalle scosse sismiche. Lo fa sapere la stessa Regione Umbria all’indomani del terremoto. “La Protezione Civile regionale continua ad essere operativa sia nel coordinamento che nell’effettuazione degli interventi a favore della popolazione colpita dal sisma di ieri. L’operato del personale, grazie al materiale a disposizione della Protezione Civile regionale e comunale, ha permesso in poche ore di allestire in diverse strutture del territorio 200 posti letto occupati, nella notte passata, da 130 persone – continua la Regione – Inoltre, con l’intervento del personale di Umbria mobilità, sono state messe in sicurezza alcune stazioni colpite dal sisma”.

Questa mattina alle 9 si è tenuta una riunione nel Comune di Umbertide a cui hanno partecipato la presidente della Regione, Donatella Tesei, l’assessore regionale Enrico Melasecche, il sindaco di Umbertide Luca Carizia, i tecnici regionali e comunali, il prefetto di Perugia Armando Gradone e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Successivamente sono stati effettuati sopralluoghi nei tre hub principali, dislocati sul territorio umbertidese e perugino, che hanno ospitato nella notte i cittadini, per poi dirigersi, accompagnati dalle autorità competenti, a Pierantonio per le verifiche di sicurezza e per una mappatura delle condizioni di alcuni edifici con particolare attenzione alle scuole.

In tarda mattina si è svolta una ulteriore riunione operativa, nella sede della Protezione Civile di Foligno, a cui hanno partecipato anche rappresentanti della Protezione Civile nazionale, Vigili del Fuoco e il sottosegretario agli Interni Prisco, al fine di coordinare gli interventi sul territorio nonché ampliare la capacità di posti letto per questa notte. “Grazie all’attenta gestione dell’emergenza locale, la situazione è sotto controllo e tutte le attività procedono in maniera spedita e sono limitate all’area colpita dal sisma“, conclude la Regione.