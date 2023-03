Tra passeggiate in mongolfiera e giornate all’aperto: tanti eventi per la “Giornata della Meteorologia”

MeteoWeb

Dopo il periodo pandemico, ecco il rilancio di eventi sul meteo, clima ed outdoor con numerosi ospiti del secondo Terres Outdoor festival a Saluzzo il 17, 18, 19 Marzo. Saranno presenti all’iniziativa: Simone Mondino de IDueVagamondi, grande appassionato di meteo (venerdì 17) , Paolo Bertolotto già meteorologo Arpa Piemonte (sabato 18) e Fabrizio Bruno uomo avventura (domenica 19). L’ingresso gratuito sarà completamente gratuito.

Il Terres Outdoor festival del 14 Aprile

Nella serata a Teatro a Busca del 14 Aprile alle 20:30 il meteorologo della 7 TV Paolo Sottocorona, con Simone Mondino, Mauro Marin pilota professionista di mongolfiera e Massimo Enrico Ferrario meteorologo segretario di AMPRO dialogheranno con il pubblico di “clima a Km Zero“. Esperti per dibattere di clima e di soluzioni che partano da sinergie locali per essere resilienti al cambiamento climatico in ambito urbano, rurale ed agricolo o montano. Anche in questo caso, l’ingresso sarà gratuito.

La giornata di sabato 15 Aprile

Sabato 15 Aprile al mattino a Busca, ci sarà la possibilità di volare in mongolfiera con Paolo Sottocorona che proverà l’ebbrezza del volo silenzioso cullato dal vento con altri fortunati che poi potranno vivere altre due bellissime esperienze di questa parte outdoor della giornata della meteorologia.

Le iniziative all’aperto delle giornate Meteo

Ci sarà la possibilità poi di fare un breve percorso senza difficoltà outdoor con una e-bike, accompagnati da una guida naturalistica e da uno dei nostri volontari ebiker meteorologi che spiegheranno i segnali del tempo per escursioni outdoor sicure.

Per i meno sportivi possibilità di una visita molto particolare a Busca Climatica, Sotterranea e segreta ove vedremo la parte sotterranea e medioevale della città in cui anche muri e dipinti parlano di clima e meteorologia

Si ringraziano tutti gli amici che ci supportano come meteoweb e che ci aiutano a fare si che questo sia un evento di divulgazione meteorologica aperto a tutti ed inclusivo aiutandoci altresì a contribuire ai progetti di scolarizzazione nelle Filippine ed in Myammar della Onlus Uba Mano per i Bambini