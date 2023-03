Ingenuity cattura tramonto blu nel cielo di Marte

MeteoWeb

Ingenuity ha recentemente preso il volo, percorrendo quasi mezzo km e scattando una splendida foto del tramonto su Marte. Il piccolo drone-elicottero della NASA sta effettuando brevi viaggi attorno al cratere Jezero di Marte, continuando a raccogliere dati ben oltre la sua aspettativa di vita operativa. Ingenuity è arrivato sul Pianeta Rosso a bordo del rover Perseverance della NASA, atterrato sulla superficie del cratere Jezero nel febbraio 2021.

I voli di Ingenuity e il tramonto su Marte

Ingenuity ha volato per la prima volta 2 mesi dopo, nell’aprile 2021, e inizialmente doveva effettuare solo 5 missioni di prova per dimostrare la sua tecnologia pionieristica. Tuttavia, avendo superato le aspettative della NASA, la missione di Ingenuity è stata estesa, ed ora funge da scout per Perseverance, che sta cercando segni dell’antica vita su Marte e al contempo sta raccogliendo campioni per un futuro ritorno sulla Terra. Ingenuity ha volato un totale di 46 volte, con una distanza accumulata di oltre 10 km.

I voli 45 e 46 si sono verificati a soli 3 giorni di distanza, il 22 e il 25 febbraio, con un 47° volo previsto da un giorno all’altro. A seconda delle posizioni relative della Terra e di Marte, una trasmissione dati tra i 2 pianeti può richiedere dai 5 ai 20 minuti per raggiungere la sua destinazione. Per questo motivo, Ingenuity è progettato per decollare, volare e atterrare da solo. I controllori di missione programmano ogni missione, e poi devono attendere la conferma dei dati. Le telecamere di bordo catturano immagini utilizzate per aiutare a stabilire i prossimi passi di Ingenuity e Perserverance.

La telecamera a colori ad alta risoluzione di Ingenuity è inclinata di 22 gradi sotto l’orizzonte. Le immagini trasmesse alla NASA dall’elicottero sono quindi focalizzate principalmente sul terreno, alla ricerca di interessanti caratteristiche geologiche e potenziali ostacoli.

Di tanto in tanto, tuttavia, un frammento di cielo marziano appare in una delle fotografie di Ingenuity, servendo a ricordare che il velivolo sta fornendo una prospettiva completamente nuova del Pianeta Rosso. Il drone-elicottero ha catturato un’immagine del genere durante il suo 45° volo, ma con un soggetto ancora più raro nell’inquadratura: il Sole.

Il tramonto blu su Marte

La foto mostra la nostra stella sospesa leggermente sopra l’orizzonte delle cime delle colline in lontananza, colto nel processo di tramonto del 714° giorno marziano di Ingenuity (sol). La tinta bluastra che aleggia nell’aria è dovuta alle particelle presenti nell’atmosfera marziana, che lasciano passare con più facilità la luce blu rispetto alle altre. L’effetto è più pronunciato durante il tramonto, quando la luce del Sole percorre la sua traiettoria più lunga nell’atmosfera.

I raggi aiutano a illuminare il paesaggio alieno ondulato di sabbia e rocce all’interno del cratere Jezero, e sembra quasi una foto che si potrebbe catturare in un deserto qui sulla Terra. Proprio qui sta la sua bellezza.

Queste somiglianze costituiscono le fondamenta del motivo per cui esploriamo lo Spazio. Il fatto che la foto di un tramonto su un altro pianeta possa ricordarci il nostro mette in evidenza il sottile confine tra la nostra Terra che sostiene la vita e altri mondi senza. Simboleggia la natura stessa della ricerca di Perserverance dell’antica vita marziana e ci proietta verso il futuro, facendoci chiedere se un giorno l’uomo potrà ammirare con i suoi occhi un tramonto su un altro pianeta.