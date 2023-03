Tempeste primaverili minacciano USA, rischio tornado e forti nevicate

MeteoWeb

Il National Weather Service ha emesso un avviso di tornado per alcune zone dell‘Iowa, Illinois, Missouri e Wisconsin, invitando 5 milioni di persone della regione ad essere pronti. Diverse città del Midwest, tra cui Chicago, potrebbero essere interessate dalle severe condizioni meteorologiche. Al contrario, sulle regioni a sud-ovest del sistema di tempesta, è stato emanato un avviso per il pericolo di incendi boschivi, dato il clima secco, le raffiche di vento e la bassa umidità.

Un esteso focolaio di temporali forti sta portando la minaccia di tornado “da forti a violenti” e danni da vento in linea retta a 42 milioni di persone in almeno 12 stati da venerdì a venerdì sera. Il maltempo è associato a un forte fronte freddo e a un intenso sistema temporalesco che porta forti nevicate nelle pianure e in parte del Midwest. È stata emessa un’allerta tornado “Situazione particolarmente pericolosa” per alcune parti dell’Iowa centrale e orientale, dell’Illinois occidentale, del Missouri settentrionale e centrale e del Wisconsin sudoccidentale fino alle 20.00 ora locale.

Livello di minaccia tempesta

Lo Storm Prediction Center (SPC) ha emesso una rara previsione di pericolo di tempesta “ad alto rischio” per due aree venerdì: parti dell’Iowa, dell’Illinois e del Missouri, e porzioni dell’Arkansas, del Tennessee e del Mississippi. Le aree ad alto rischio comprendono 2,8 milioni di persone, tra cui le comunità di Memphis e Bartlett, Tenn, e Davenport e Iowa City, Iowa. Le principali minacce di tempesta oggi includono venti forti, che potrebbero essere particolarmente diffusi con alcuni gruppi di tempeste, e la probabilità di tornado.

Secondo le indicazioni dell’SPC, alcuni tornado potrebbero essere nella parte alta della scala Enhanced Fujita, EF-3 o superiore.

“È probabile che si verifichino almeno alcuni tornado di lunga durata, da forti a potenzialmente violenti, in particolare su porzioni della Mid-Mississippi Valley e del Mid-South”, ha dichiarato il CSP in una discussione sulle previsioni.

Maltempo, ore terribili negli USA: si forma un altro incredibile tornado nell'Iowa