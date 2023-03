Valanga sopra Courmayeur: trovato un corpo, ancora un disperso

MeteoWeb

È stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti da una valanga nel canale di Vesses, in Val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). L’altro invece è ancora disperso ed è in corso un ultimo tentativo di individuarlo, altrimenti le ricerche riprenderanno domani. Si tratta di due uomini provenienti dal Nord Europa che sciavano fuoripista. Altri due compagni sono riusciti ad evitare la valanga e sono in buone condizioni. Le operazioni di ricerca sono state condotte dal Soccorso alpino valdostano e dalla guardia di finanza di Entreves, a cui sono affidate le indagini per ricostruire l’accaduto.