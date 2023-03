Vento forte nel Torinese, conclusa la fase di emergenza

MeteoWeb

E’ considerata conclusa l’emergenza vento nel Torinese, causata da forti raffiche che per tutta la giornata di ieri e la scorsa notte hanno interessato il territorio. Nell’arco delle ultime 24 ore sono state 221 le schede d’intervento aperte dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco. “Il dispositivo del personale è stato rafforzato, anche i distaccamenti volontari hanno garantito un importante aiuto, come a Rubiana e Vilar Dora dove la squadra di Almese ha dovuto fronteggiare un incendio boschivo in borgata Giangallo a Rubiana,” spiegano dal Comando provinciale.

Tra gli ultimi interventi quello relativo ad un tetto divelto dal vento e poi schiantato sulla strada a Rubiana e la rimozione di un albero caduto Vilar Dora

