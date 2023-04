In 1 bambino su 36 viene diagnosticato il disturbo dello spettro autistico

MeteoWeb

Per la prima volta, l’autismo viene diagnosticato più frequentemente nei bambini neri e ispanici che nei bambini bianchi secondo un nuovo rapporto pubblicato giovedì dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Gli esperti federali della sanità sostengono che alcuni bambini non hanno ricevuto un intervento precoce e un trattamento terapeutico adeguato a causa di COVID-19. Il nuovo rapporto dimostra chiaramente l’aumento di diagnosi di disturbo dello spettro autistico nei minori.

In un’intervista alla CBS News Filadelphia viene intervista una madre che aveva intuito subito che nel figlio Channing Flack ci fosse qualcosa di diverso. Lauren Flack ha dichiarato. “Sai, non stava dicendo mamma e papà, e non indicava le cose.”

La diagnosi precoce del disturbo dello spettro autistico

A quasi due anni e mezzo, gli fu diagnosticato l’autismo e iniziò immediatamente la terapia. “La diagnosi fa una cosa importante: ti dà un mezzo per accedere a tutta una serie di risorse che non sarebbero disponibili altrimenti,” la Flack ha detto. Nel rapporto sull’argomento della CDC viene mostrato come un bambino su 36 venga diagnosticato con un disturbo dello spettro autistico. Nei soli Stati Uniti si è registrato un aumento, in quanto era stato dimostrato nel 2018 che la stessa diagnosi era su un bambino su 44 nel 2018.

“Un aumento notevole è probabile che sia da attribuirsi ai cambiamenti del metodo diagnostico, dei miglioramenti dovuti alla diagnosi precoce, e dalla attuale disponibilità dei servizi,” Questa dichiarazione che riguarda il rapporto Sviluppo del bambino di CDC e disabilità è stata fatta dal team di funzionari della federazione.

La nuova scoperta

Per la prima volta, la percentuale di bambini asiatici, neri e ispanici diagnosticati è stato dimostrato sia superiore a quella dei bambini bianchi. Ma quando si tratta di rilevare l’autismo con una diagnosi precoce, un secondo rapporto del CDC suggerisce che la pandemia potrebbe avere avuto effetti notevoli.

“Ogni mese venivano diagnosticati sempre più bambini affetti da disturbo dello spettro autistico fino a marzo 2020, e con la pandemia i progressi sono stati spazzati via“, ha dichiarato Maenner.

I dati attuali

Channing Flack ora ha sei anni e va all’asilo. Al momento comunica usando un tablet. “Non credo che Channing potesse maturare tanto nelle sue abilità quanto lo è attualmente se non avessimo ottenuto l’aiuto di cui avevamo bisogno il più rapidamente possibile grazie a una diagnosi precoce“, ha dichiarato Lauren Flack.

Il nuovo rapporto rileva che il tasso di diagnosi del disturbo dello spettro autistico nel New Jersey nei bambini di 8 anni con questa diagnosi è il terzo più alto della nazione. Il CDC ha un programma finalizzato a imparare i segni dell’autismo per agire presto.