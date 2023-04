25 Aprile: Mattarella depone corona all’Altare della Patria

MeteoWeb

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all’Altare della Patria in occasione del 78° anniversario della Liberazione. Il Capo dello Stato ha deposto una corona d’alloro e poi osservato un minuto di raccoglimento. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente del Senato, Ignazio La Russa e quello della Camera, Lorenzo Fontana. Presenti anche il presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Tradizionalmente il 25 aprile a Roma è caratterizzato dal passaggio delle Frecce Tricolori sull’Altare della Patria. Oggi però il sorvolo non avverrà in quanto il volo nei cieli della Capitale è stato anticipato il 28 marzo per il Centenario dell’Aeronautica Militare.