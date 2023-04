Il 6 maggio è il Melanoma Day, tante iniziative per sostenere la prevenzione

MeteoWeb

Con l’inizio della stagione estiva è importante far ricordare di prendersi ancora più cura della propria pelle. Per questo il prossimo 6 maggio si celebrerà in tutta Italia il Melanoma Day. L’evento per la prima volta a carattere nazionale, dopo quattro edizioni svolte solo nella Regione Lazio, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulle norme di prevenzione del melanoma. Si tratta di una grave forma di tumore della pelle che, sebbene meno comune di altri, è molto pericoloso a causa della rapidità di diffusione se non individuato precocemente. Il mese di maggio è dedicato proprio alla prevenzione dei tumori cutanei e queste iniziative intendono dare il via ad una serie di eventi, da parte di enti istituzionali, enti del terzo settore ed individui, che prenderanno luogo in tutta Italia durante tutto il mese. La partecipazione a questo evento (patrocinato da Fondazione Melanoma, Intergruppo Melanoma Italiano, Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani, Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse ed Istituto Dermopatico dell’Immacolata) vede in prima linea alcune organizzazioni che operano a sostegno e tutela dei pazienti. Anche singoli individui e strutture ospedaliere hanno deciso di attivarsi sul proprio territorio per diffondere interventi volti ad evitare l’insorgenza della neoplasia.

Fondazione Melanoma Onlus (Napoli)

Fondazione Melanoma Carolina Zani ETS (Brescia)

Ente Ospedaliero Ospedali Galliera (Genova)

Associazione Insieme con il sole dentro (Bergamo)

Associazione Piccoli Punti (Padova)

Associazione Melanoma Day (Cassino)

Associazione MelaVivo (Fiumicino)

Associazione Pulce nell’orecchio (Chiavari)

Valentina Careggio (Chivasso)

Non mancheranno visite dermatologiche, camminate non competitive, eventi di sensibilizzazione sul tema Melanoma e molto altro che vedranno impegnate organizzazioni e volontari sul territorio a sostegno delle comunità che da sempre sono sensibili alle tematiche della salute. Informazioni sull’evento sono reperibili sui siti dei partecipanti e gli enti che lo patrocinano.