A Cortina e all’Abetone impianti sciistici aperti a Pasqua e non solo

E’ iniziato il countdown per il ponte lungo di Pasqua e gli amanti della neve potrebbero programmare le vacanze nelle località da sci. Infatti, per la gioia di molti non è ancora finita a Cortina D’Ampezzo la stagione invernale. Gli impianti, le piste e i rifugi saranno aperti fino al primo maggio. Nell’area Tofana-Freccia nel Cielo, Lagazuoi e 5 Torri si scierà infatti fino al 10 aprile, al Col Gallina fino al 16 aprile, mentre come da tradizione il Faloria chiuderà il primo maggio.

Anche la nuova Cortina Skyline sarà aperta fino al 10 aprile. Per il presidente di Cortina Skiworld, Marco Zardini, “la stagione invernale 2022-23 è stata una stagione coi fiocchi, abbiamo lavorato intensamente e siamo molto soddisfatti dei risultati. Siamo contenti e orgogliosi di potere accogliere i nostri ospiti ancora per un mese, anche perché si preannuncia una Pasqua con buone condizioni neve, anche grazie alle temperature di questi giorni“.

La neve ad Abetone

Il 27 maggio nella conca ampezzana è prevista l’apertura della stagione estiva, con gli impianti del Lagazuoi per gli amanti dello sci. Le temperature rigide – di alcuni gradi sotto zero – che stanno regalando uno spaccato di inverno in Primavera, permetteranno l’innevamento programmato e di conseguenza agli impianti di restare aperti.

Quindi nel comprensorio sciistico sarà garantita l’apertura di diverse piste. La conferma arriva stamani dall’assessore al turismo di Abetone Cutigliano, Andrea Formento, che è anche presidente nazionale di Federfuni.

Le foto degli impianti sciistici

Infatti, Formento proprio stamani ha pubblicato sui social le foto dello stato attuale delle piste, perfettamente innevate e pronte ad accogliere gli appassionati di sci.

Dello stesso avviso Giampiero Dati, direttore della Società Abetone Funivie, che conferma l’apertura degli impianti già a partire da venerdì. Saranno garantiti i collegamenti con i rifugi in quota per offrire anche ai turisti che vogliono trascorrere il periodo pasquale in montagna la possibilità di raggiungere le vette più alte dell’Appennino toscano.