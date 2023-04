Meteo, freddo anomalo: scatta l’allerta gelo in Pianura Padana

MeteoWeb

È iniziato sull’Italia un mese di aprile dai connotati invernali. Da oggi ma soprattutto domani, le temperature subiranno un deciso calo in tutto il Paese a causa dell’ingresso di masse d’aria fredda di origine polare e al Nord si ripresenterà il gelo tardivo. In particolare, le prossime due mattine, quelle di mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, saranno le più fredde, con diffuse temperature al di sotto dello zero in Pianura Padana. Previste temperature minime fino a -4/-6°C in aperta campagna, con gelate anche nei centri urbani.

Le gelate rappresenteranno un grave problema per gli agricoltori, con le coltivazioni che sono fiorite in anticipo a causa del caldo di marzo. Saranno notti molto difficili per frutteti e vigneti. Dopo la grandine dei giorni scorsi, ora è il gelo tardivo a far paura agli agricoltori. Si assisterà ad un lieve rialzo delle temperature solo a partire da venerdì 7 aprile.