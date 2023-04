Allerta Meteo, irrompe il gelo dai Balcani: nuova forte ondata di maltempo al Sud

MeteoWeb

Fa sempre più freddo sull’Italia in quest’inizio di Aprile dai connotati invernali. Oggi le temperature massime si sono fermate addirittura a +3°C a Castel di Sangro, +5°C a Urbino e Gualdo Tadino, +6°C a L’Aquila, Campobasso e Gubbio, +7°C a Matera, Altamura, Macerata, Fabriano e Norcia, +8°C a Perugia, Chieti, Martina Franca e Spinazzola, +9°C a Rimini, Ancona, Arezzo, Isernia e Cascia, +10°C a Pescara. Ma una nuova allerta meteo scatta per le prossime ore. Infatti domani, mercoledì 5 aprile, le temperature diminuiranno ulteriormente in tutto il Paese.

Come possiamo osservare nelle immagini di seguito, masse d’aria fredda di origine polare ingloberanno tutta l’Italia provenendo dai Balcani, dove nevica in pianura già in queste ore (a Belgrado è addirittura in corso la più grande nevicata della storia di Aprile!). Domani ci sarà da battere i denti anche in Italia, con temperature fino a 12°C sotto le medie del periodo nelle Marche e fino a 10°C sotto le medie anche nel resto del Centro/Sud.

Ma non sarà solo freddo. Imperverserà anche il maltempo, con piogge e temporali sparsi su gran parte del Centro/Sud e in modo particolare su Calabria e Sicilia, ancora una volta colpite da piogge intense e abbondanti dopo le precipitazioni delle scorse ore. I temporali più intensi arriveranno nel pomeriggio/sera di Mercoledì e non saranno limitati all’estremo Sud, ma interesseranno anche Abruzzo, Lazio, Campania e Basilicata. Stavolta la neve cadrà copiosa nelle zone interne dell’Appennino, fino a quote collinari: oltre i 400 metri tra Abruzzo e Lazio, oltre i 600 metri tra Campania e Basilicata, oltre gli 800 metri in Calabria e Sicilia. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: