Meteo Italia, non solo siccità: Calabria e Sicilia sott’acqua, al Sud è una primavera di piogge record!

Non solo siccità. C’è anche un’altra Italia, quella del Centro/Sud che non soffre di alcun tipo di carenza idrica e, anzi, sta vivendo una primavera di piogge record. Continua, così, un trend già ampiamente affermato da oltre un decennio in termini di abbondanza pluviometrica nelle Regioni meridionali, proprio quelle che secondo i catastrofisti del cambiamento climatico si sarebbero dovute “desertificare” già nel 2000. Cioè 23 anni fa. E invece siamo qui, con gli invasi strapieni al punto che da Calabria e Sicilia potrebbero partire le autobotti per dissetare la pianura Padana.

Il Ciclone Ilina che nei giorni scorsi ha attraversato il Sud, ha determinato circa 36 ore di piogge consecutive in molte zone di Calabria e Sicilia. Spiccano, in modo particolare, i dati pluviometrici che arrivano dalla Calabria jonica centro/settentrionale, tra le province di Cosenza e Crotone, con accumuli straordinari in Sila dove nelle ultime 36 ore appunto sono caduti ben 210mm di pioggia a Longobucco, 206mm ad Acri, 162mm a Cropalati, 134mm a Cecita, 116mm a San Nicola dell’Alto, 110mm a Cirò Superiore e Savelli, 89mm a Crucoli, 82mm a San Mauro Marchesato, 75mm a Corigliano Calabro, 74mm a Cirò Marina e Isola di Capo Rizzuto, 68mm a Cerchiara di Calabria, 65mm a Cerenzia, 62mm a Nocelle, 59mm a Cariati Marina, 58mm a Crotone, 55mm a Papanice, 50mm a Oriolo, 43mm a Tarsia, 40mm ad Albidona, 37mm a Capo Spulico.

Sempre in Calabria, precipitazioni abbondanti hanno interessato anche l’area meridionale della Regione tra vibonese e reggino dove sono caduti 105mm di pioggia a Platì, 98mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 96mm a Gambarie d’Aspromonte, 89mm a Mongiana, 85mm a Canolo Nuovo, 83mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 81mm a Serra San Bruno, 79mm ad Arasì, 68mm ad Arena, 67mm a Molochio, 65mm a Rosario Valanidi, 63mm a Giffone, 60mm a Mileto, 59mm a Cittanova e Locri, 58mm a Solano e Montebello Jonico, 56mm a Roccella Jonica, 53mm a Palmi, 50mm a Gioiosa Jonica, 48mm a Stignano, 47mm a Bagnara Calabra, 43mm a Capo Vaticano, 42mm a Vibo Valentia e Rosarno, 41mm a Reggio Calabria.

Poi c’è la Sicilia, dove le precipitazioni si sono concentrate nei settori tirrenici della Regione e in modo particolare nel messinese, dove sui Peloritani abbiamo avuto gli accumuli più abbondanti con sconfinamenti anche sul versante jonico. Nelle ultime 36 ore, infatti, sono caduti ben 143mm di pioggia ad Antillo, 108mm a Fiumedinisi, 86mm a Montalbano Elicona, 82mm a Messina, 79mm a Novara di Sicilia, 78mm a Polizzi Generosa, 75mm a Torregrotta, 73mm a Caronia Pomiere, 69mm a Cesarò, 58mm a Caronia Buzza, 57mm a Nasi, 53mm a Leni (Salina), 51mm a San Pier Niceto, 49mm a Patti, 46mm a Randazzo. Non solo maltempo ma anche freddo e neve sui rilievi di entrambe le Regioni, con accumuli a partire dai 1.300 metri, più abbondanti in Sila ma diffusi anche nel resto del territorio.

L'elemento ancor più rilevante di tutta questa situazione è che nelle prossime ore continuerà a piovere copiosamente. Oggi pomeriggio avremo forti temporali sulla Sicilia orientale, sull'Etna e sugli Iblei con sconfinamenti fin sulle coste joniche, tanto che la pioggia potrebbe raggiungere anche Catania e Siracusa tra le 14 e le 17. Ma soprattutto domani arriverà un nuovo peggioramento che provocherà piogge intense e abbondanti su tutto il territorio calabrese e siciliano, ma più in generale al Sud, coinvolgendo anche Abruzzo, Lazio, Campania e Basilicata.