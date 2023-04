Maltempo, forti piogge tra Calabria e Sicilia: torrenti esondati | DATI e VIDEO

MeteoWeb

A causa del maltempo che sta interessando la Calabria nelle ultime ore per l’azione della tempesta Ilina sul Mar Ionio, si registrano esondazioni di fiumi nella regione. L’area più colpita è la Sila grecanica, nella Calabria nordorientale, la stessa zona dove c’è un disperso da stamani travolto dalle acque del torrente Colognati. Anche il torrente ‘Bilotta’ è esondato nel territorio comunale di Longobucco, in provincia di Cosenza: al momento, lungo la strada statale 177 Dir. ‘Di Longobucco’ al momento si transita a senso unico alternato. Sul posto squadre di operai per le operazioni di pulizia da fango e detriti ed il ripristino della viabilità in piena sicurezza.

Chiusa provvisoriamente la strada statale 660 “di Acri” al km 19,800 nel territorio comunale di Acri (Cosenza), per una frana sul piano viabile. Il traffico viene deviato in loco lungo la viabilità comunale. Sempre lungo la stessa statale, al km 22,600 è stato istituito il senso unico alternato per un cedimento del piano viabile.

La Sila grecanica è la più colpita dal maltempo, insieme al basso Tirreno Reggino e Siciliano. Ecco un riepilogo dei dati pluviometrici più rilevanti finora: 93mm al Parco Astronomico Lilio, nel Crotonese, 84mm a Longobucco, 83mm ad Antillo, 73mm a San Pier Marina, 72mm a Cirò Superiore, 69mm a Polizzi Generosa, 66mm a Montalbano Elicona, 65mm a Fiumedinisi, 62mm a Novara di Sicilia, 59mm a Pace del Mela, Caronia Pomiere, 57mm a Torregrotta, 56mm a Barcellona Pozzo di Gotto, 55mm a Gambarie, 53mm a Colle San Rizzo, 52mm a Castroreale, Crucoli, 51mm a Savelli, San Nicola dall’Alto, 50mm a Marina di Patti, Capo d’Orlando, 49mm a Cirò Marina, 46mm a Crotone, Monforte San Giorgio, 45mm a Torre Faro, 40mm a Palmi, 37mm a Rosarno, 36mm a Piraino, 35mm a Naso, Falcone, 32mm a Vibo Valentia, Soverato, Santa Cristina d’Aspromonte, 30mm a Catanzaro.

L’ondata di maltempo che ha investito tutta la Calabria, con forti piogge e vento, ha fatto tornare la neve anche sui rilievi montani più alti, in Sila e Aspromonte. In provincia di Cosenza le squadre di spazzaneve sono restate attive per tutta la giornata a causa delle abbondanti nevicate, soprattutto nel territorio di San Giovanni in Fiore.

