Maltempo, la Calabria piomba in inverno: piogge battenti, brusco calo termico e neve in montagna

La Calabria si è risvegliata oggi con condizioni invernali, con pioggia, brusco calo delle temperature e neve in montagna. La fase di maltempo, determinata dalla tempesta Ilina, proseguirà anche nelle prossime ore. Al momento, oltre a qualche grandinata, si sono registrati picchi di accumuli fino a 60 mm nel Cosentino e oltre 40 mm nel Catanzarese. A seguito del crollo termico, in Sila è tornata la neve oltre i 1400 metri: in alcune zone la colonnina di mercurio è scesa di quasi 10°C rispetto ai giorni scorsi. Numerosi sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse nella giornata di oggi.

