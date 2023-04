Allerta Meteo, scuole chiuse per maltempo domani: l’ELENCO

MeteoWeb

La tempesta Ilina porterà forte maltempo nelle prossime ore al Centro/Sud, con temperature in picchiata, grandine e neve sui rilievi. Per domani, è prevista allerta meteo arancione in quasi tutta la Calabria e parte della Sicilia secondo i bollettini diramati dalla protezione civile. Alla luce delle previsioni meteo, alcuni sindaci stanno decidendo la chiusura delle scuole.

Di seguito, l’elenco aggiornato dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, lunedì 3 aprile:

Calabria

Amaroni (Catanzaro)

(Catanzaro) Andali (Catanzaro)

(Catanzaro) Borgia (Catanzaro)

(Catanzaro) Cerva (Catanzaro)

(Catanzaro) Chiaravalle Centrale (Catanzaro)

(Catanzaro) Cropani (Catanzaro)

(Catanzaro) Girifalco (Catanzaro)

(Catanzaro) San Floro (Catanzaro)

(Catanzaro) Sersale (Catanzaro)

(Catanzaro) Squillace (Catanzaro)

