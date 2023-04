Allerta Meteo: arriva la tempesta Ilina sull’Italia, porta la neve di primavera

MeteoWeb

Nella giornata di oggi, Domenica delle Palme, è atteso un netto cambiamento delle condizioni meteo: sull’Italia arriverà una perturbazione nordatlantica che riporterà il maltempo su gran parte dell’Italia. Da oggi “il flusso settentrionale che ha generato la depressione polare denominata “Mathis” sulla Scandinavia, produrrà una rapida diminuzione della pressione atmosferica anche sul Mediterraneo centrale, dando così vita alla tempesta Ilina“: a comunicarlo è il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale dell’Aeronautica Militare, dedicando un approfondimento alla situazione meteo attesa nei prossimi giorni.

La perturbazione, proseguono gli esperti dell’Aeronautica, “darà luogo a venti di burrasca o burrasca forte, forza 8 e 9 della scala Beaufort, ossia con intensità poco al di sotto di 90 km/h nelle raffiche più intense, e a precipitazioni diffuse al Centro ed al Sud, anche nella forma di temporale. Il peggioramento sarà accompagnato anche da una decisa diminuzione delle temperature, che proseguirà poi per buona parte della prossima settimana, riportando anche la neve a quote abbastanza basse“.

Nelle animazioni che seguono, la simulazione dell’evoluzione della nuvolosità e delle precipitazioni, derivate dal modello globale del Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine (ECMWF), e della differenza di temperatura rispetto alle 24 ore precedenti, calcolata dal modello ad area limitata COSMO-ME.

L'evoluzione della nuvolosità e delle precipitazioni

La differenza di temperatura rispetto alle 24 ore precedenti

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: