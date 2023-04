Allerta Meteo, il Ciclone Ilina è sull’Italia: temporali al Nord, neve in Sardegna, allarme al Sud

MeteoWeb

Il Ciclone denominato “Ilina” sta colpendo l’Italia in queste ore, come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. La Domenica delle Palme, quindi, è compromessa dal maltempo in alcune aree del Paese, e in modo particolare nel cuore della pianura Padana e in Sardegna. Forti temporali stanno interessando l’area compresa tra Veneto occidentale, bassa Lombardia ed Emilia: sta piovendo con +10°C a Mantova e Reggio Emilia, con +11°C a Bologna e Parma, con +12°C a Cremona e Modena. I temporali sono abbastanza localizzati: al momento spiccano i 17mm di pioggia caduti a Cologna Veneta (Verona) e a Lendinara (Rovigo). In Emilia Romagna abbiamo 6mm a Correggio (Reggio Emilia) e in Lombardia 10mm a Casalmaggiore (Cremona). Splende il sole con clima mite, invece, a Torino (+18°C), Trieste (+17°C) e Milano (+16°C).

Al Centro/Sud, invece, al momento splende un bellissimo sole su tutte le Regioni, e il clima è anche decisamente mite con picchi di +21/+22°C nella Sicilia orientale. Il ciclone, però, sta già colpendo la Sardegna dove sono in corso forti piogge, temporali e soprattutto fa molto freddo con nevicate fino a bassa quota. Al momento sono caduti 14mm di pioggia a Oristano, 13mm a Busachi, 12mm a Ossi, 11mm a Orani, 7mm a Cagliari, Iglesias e Fonni, 5mm a Sassari, 4mm a Nuoro. La temperatura attuale è di +10°C a Cagliari, Oristano e Orosei, +8°C a Iglesias e Ossi, +7°C a Martis, Torralba e Pozzomaggiore, +6°C a Macomer. La neve sta cadendo su tutti i rilievi dell’isola oltre i 1.250/1.300 metri di altitudine. Le immagini dei satelliti meteo animati evidenziano chiaramente la direzione del fronte temporalesco dalla Sardegna verso le altre Regioni del Sud:

Allerta Meteo: forte maltempo in arrivo in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia

Nelle prossime ore, infatti, la tempesta si sposterà sulla Sicilia e poi sul mar Jonio. Il maltempo più violento interesserà la Sicilia nel pomeriggio/sera di oggi, con i primi forti temporali su trapanese, palermitano e messinese tirrenico. Nella notte, i temporali attraverseranno lo Stretto di Messina dopo le ore 22:30 e da lì risaliranno su tutta la Calabria, mentre la rotazione del ciclone sullo Jonio alimenterà ulteriori piogge e temporali nella Sicilia tirrenica, dove continuerà a diluviare per tutta la giornata di domani. I temporali saranno accompagnati anche da forti grandinate. Oltre ai temporali è atteso un netto calo delle temperature, tanto che domani la neve cadrà molto abbondante su Etna, Nebrodi, Aspromonte e Sila oltre i 1.400/1.500 metri di altitudine. Attenzione anche ai forti venti: il ciclone si approfondirà fino a 992hPa lunedì mattina nel mar Jonio al largo della Calabria meridionale, attivando una forte tramontana su tutto il Centro/Sud con raffiche di oltre 100km/h su basso Adriatico, basso Tirreno e mar Jonio.

