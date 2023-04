Allerta Meteo, 1° maggio di forte maltempo in tutt’Italia: domenica inizia lungo periodo di piogge e temporali

MeteoWeb

Splende il sole anche oggi sull’Italia con temperature in ulteriore aumento, anche se non c’è caldo esagerato. L’unica Regione che ha temperature elevate è la Sardegna dove Oristano ha raggiunto i +27°C, Sassari i +26°C, ma già a Cagliari la colonnina di mercurio non supera i +21°C. L’ondata di calore rimane confinata al Mediterraneo occidentale e sta colpendo la Spagna e il Portogallo, con valori da record, ma non riesce a spingersi sull’Italia.

Piuttosto, questa piccola parentesi primaverile che è arrivata a metà settimana dopo un lungo periodo di freddo anomalo e maltempo che si è trascinato per tutto il mese di aprile, è destinata ad avere le ore contate e già nel weekend la situazione si ribalterà nuovamente per l’arrivo di una nuova perturbazione che sarà la più rilevante di tutta la stagione: durerà a lungo e porterà grandi piogge in tutto il territorio nazionale.

Sabato 29 Aprile avremo le prime piogge deboli e moderate al Centro/Nord; Domenica 30 il maltempo inizierà a fare sul serio, estendendosi anche al Sud e determinando i primi fenomeni estremi al Nord/Ovest, con piogge torrenziali in Piemonte. In serata attenzione ai forti temporali anche in Lombardia, Toscana e Umbria. Lunedì 1° Maggio sarà off-limits in quasi tutt’Italia: piogge e temporali colpiranno la totalità del nostro territorio nazionale con l’unica eccezione di Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale, mentre il maltempo si accanirà particolarmente sul Nord/Ovest, con piogge incessanti e senza sosta sul Piemonte, e nelle Regioni del Centro.

Martedì 2 Maggio sarà un’altra giornata di forte maltempo in tutt’Italia, con uno spostamento dei fenomeni più estremi al Sud: nel corso della giornata piogge e temporali si intensificheranno nelle Regioni meridionali concentrandosi nel pomeriggio/sera su Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, dove avremo temporali particolarmente violenti. Al Nord ancora forti piogge in Emilia Romagna e nell’alto Adriatico, mentre la situazione migliorerà gradualmente al Nord/Ovest. Mercoledì 3 Maggio il maltempo si concentrerà al Centro/Sud con ulteriori piogge e temporali persistenti su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia.

Insomma, si prospetta un altro lungo periodo di maltempo che sarà per giunta accompagnato da freddo anomalo con temperature in sensibile calo su valori ben inferiori rispetto alle medie del periodo. Dopo un Aprile eccezionalmente freddo e piovoso, la primavera continuerà a fare le bizze anche nella prima parte di Maggio.

