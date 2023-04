Allerta Meteo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare: “temporali, grandinate e burrasca forte anche oggi e domani”

MeteoWeb

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso per “fenomeni intensi” valido per le prossime ore. L’aggiornamento è stato fornito alle ore 14 di oggi, venerdì 14 aprile 2023. Ecco di seguito il testo integrale.

“A seguito del passaggio della tempesta denominata Leon, nella giornata di oggi venerdì 14 aprile 2023, persistono per le prossime 6/9 ore, venti forti dai quadranti occidentali con raffiche fino a burrasca o burrasca forte sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte. Dalle prime ore di domani, sabato 15 aprile 2023, e per le successive 24 si prevedono: precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale su Lazio e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Si prevede inoltre: dalle prime ore di domani, sabato 15 aprile 2023, e per le successive 24 ore, vento forte di maestrale con raffiche di burrasca forte sulla Sardegna e mareggiate lungo le coste esposte;

dal pomeriggio di domani sabato 15 aprile 2023, e per le successive 24 ore, stato del mare fino a molto agitato sul Mar di Sardegna“.

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

