Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Centro/Sud: piogge, temporali e neve nel weekend

L’ondata di maltempo che da ieri sta flagellando l’Italia si è concentrata nelle ultime ore su Nord/Est e Centro, ma adesso è in scivolamento anche al Sud dove si abbatterà duramente nel weekend. Per i prossimi giorni, infatti, l’allerta meteo è alta soprattutto per le Regioni centro/meridionali dove avremo forti piogge, temporali e persino nevicate sui rilievi. Fa freddo in modo anomalo in tutto il Paese, eccezion fatta per il Nord/Ovest interessato dal foehn.

Domani, sabato 15 aprile, avremo forti temporali nelle prime ore del mattino su Roma e nel Lazio (dove già oggi il tempo volge al brutto, si è verificato persino un funnel cloud), con nubifragi particolarmente intensi nella Capitale dove si verificheranno piogge torrenziali (attesi oltre 60mm di pioggia a Roma). Il maltempo colpirà anche Toscana, Umbria, Campania e le zone interne dell’Abruzzo, con abbondanti nevicate oltre i 1.300 metri di altitudine. Nel corso del pomeriggio-sera il maltempo si estendero a Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con ulteriori nevicate sull’Appennino meridionale oltre i 1.400/1.500 metri. Dopo i nubifragi del mattino a Roma, i fenomeni più estremi colpiranno nel pomeriggio Napoli, Avellino, ma anche Bari, Cosenza e Messina.

Dopodomani, domenica 16 aprile, il maltempo si concentrerà nelle Regioni adriatiche e meridionali, in modo particolare Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove piogge e temporali insisteranno anche lunedì 17. Le temperature si manterranno ben inferiori rispetto alle medie del periodo, come accade ormai da oltre due settimane, e quest’anomala coda d’inverno proseguirà anche la prossima settimana con ulteriori episodi di forte maltempo e neve fuori stagione. Impressionanti, in tal senso, le nevicate che stanno colpendo le Alpi e che proseguiranno domani in modo particolarmente abbondante su Svizzera e Austria.

