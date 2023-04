Maltempo Lazio: funnel cloud nella zona tra Roma e Castelli | VIDEO

MeteoWeb

Rovesci e qualche temporale sono in atto a macchia di leopardo nelle regioni del Centro-Sud. Un forte temporale con grandine è stato segnalato nella zona tra Roma Sud e Castelli Romani. Nella stessa area, intorno all’ora di pranzo, si è sviluppato anche un funnel cloud o nube ad imbuto, preludio di un tornado. Il funnel cloud si ha quando attaccato alla nube si forma l’imbuto caratteristico di un tornado, ma poi il vortice non riesce a toccare il suolo, dissolvendosi. Sembrerebbe essere questo il caso di oggi nel Lazio.

Sul fronte piogge, i dati (parziali) più rilevanti indicano: 15mm a Castellonorato, 14mm a Campocatino, 13mm a Pico, Isola del Liri, 12mm a Gaeta.

