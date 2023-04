Maltempo, tornado nel Ferrarese: alberi abbattuti e tetti divelti a San Martino | FOTO

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che ieri si è abbattuta sul Nord Italia, oltre a portare freddo e neve in montagna, ha prodotto anche forti temporali. Come previsto nei bollettini meteorologici di MeteoWeb, esisteva anche il rischio di tornado associato ai forti temporali e difatti, in Emilia Romagna, se ne è formato uno, per la precisione nella località San Martino, a sud di Ferrara. Il vortice ha avuto vita breve e inizialmente si pensava non avesse provocato danni, anche in virtù del fatto di aver colpito in una zona di campagna. Con il passare delle ore, invece, qualche danno è emerso. Le foto della gallery scorrevole in alto mostrano alberi e pali piegati o abbattuti e tetti divelti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: