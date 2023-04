Maltempo, oltre un metro di neve in Friuli Venezia Giulia: spettacolo sul Monte Santo Lussari | FOTO

MeteoWeb

Il peggioramento delle condizioni meteo delle scorse ore, associato ad un brusco calo delle temperature, ha portato abbondanti nevicate sulle montagne del Nord-Est. Spettacolari le immagini dal Friuli Venezia Giulia, dove si registrano accumuli di oltre 1 metro. È il caso del Monte Santo Lussari, montagna delle Alpi Giulie, posta nel territorio del comune di Tarvisio. Il rifugio alpino a 1800 metri di quota appare sommerso da oltre un metro di neve fresca nelle immagini della gallery scorrevole in alto. Bellissime anche le immagini che giungono d Piancavallo, altopiano a nord di Pordenone.

Grazie a questo peggioramento, oltre un metro di neve si registra anche in Alto Adige, mentre sulle montagne del Veneto gli accumuli arrivano fino a 40cm.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: