Maltempo Veneto: fino a 40cm di neve fresca sulle montagne | FOTO

La perturbazione che ieri ha riportato freddo e maltempo al Nord, ha portato di nuovo neve in montagna, più abbondante sui settori orientali del Paese. In Veneto, nelle ultime 24 ore, le località montane sono state ricoperte da uno strato fino a 40cm di neve fresca. Il record, secondo il bollettino dell’Arpav, spetta a Misurina dove appunto si è registrata la punta massima, ma contributi significativi di fiocchi bianchi hanno riguardato anche il Passo Mauria, Cortina, Falcade, Alleghe e l’Alpago, dove vi sono 30cm di neve fresca.

