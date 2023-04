Allerta Meteo Emilia-Romagna: in arrivo temporali e venti di burrasca

MeteoWeb

In considerazione delle previsioni meteo di Arpae, la Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per vento, valida dalla mezzanotte del 13 aprile fino alla mezzanotte del 14 aprile 2023. “Per la giornata di giovedì 13 aprile si prevedono venti di burrasca moderata (62-74 km/h) con possibili raffiche di intensità superiore. Possibilità di rovesci a carattere temporalesco sulle aree di pianura a ridosso del Po e Appennino occidentale,” si legge nel bollettino.

