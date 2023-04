Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: abbondanti nevicate nelle prossime ore

MeteoWeb

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo codice giallo a causa delle abbondanti nevicate previste per le prossime ore sull’area montana della regione. L’allerta è valida dalla mezzanotte di domani alle 12 di venerdì. Un marcato fronte atlantico interesserà il territorio regionale nella giornata di domani, con afflusso di correnti molto umide meridionali in quota e progressivamente più fredde nordorientali negli strati medio-bassi. Domani sono previste nevicate abbondanti sulla zona montana con quota neve inizialmente sui 1.500 metri sulle Alpi, 1.800 sulle Prealpi, già in mattinata in calo fino a 900 metri circa, 700 metri sul Tarvisiano. Sulle Alpi Giulie sono probabili nevicate intense con accumuli superiori agli 80 cm oltre i 1.500 metri, mentre nel fondovalle tarvisiano potrebbe nevicare intensamente per ore con possibili accumuli anche superiori a 30 cm. Nella notte su venerdì è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni. Fenomeni valanghivi potranno interessare le vie di comunicazione sopra i 1.100 metri, ha avvertito la Protezione Civile regionale.

