Allerta Meteo, il maltempo di Pasqua si concentra al Centro/Sud

MeteoWeb

Piove e fa freddo al Centro/Sud Italia in un giorno di Pasqua che ricorda le condizioni meteorologiche del Natale. In pieno giorno abbiamo appena +3°C a Campobasso, +7°C a Martina Franca, Putignano e Altamura, +10°C a Bari, Cosenza e Barletta, +12°C a Taranto, Lecce, Brindisi e Crotone. Le piogge stanno interessando al momento prevalentemente le Regioni Adriatiche, la Calabria e la Sicilia nord/orientale (Messina), ma nel pomeriggio si estenderanno anche a Toscana, Lazio e Campania, sul versante tirrenico, intensificandosi in Calabria e Sicilia.

Confermato il maltempo anche di domani, Lunedì di Pasquetta, in modo particolare al Sud (Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: