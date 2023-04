Pasqua di maltempo anche in Romagna: grandine e funnel cloud

MeteoWeb

E’ una Pasqua di maltempo non solo al Centro/Sud Italia, ma anche in Romagna particolarmente esposta alle correnti fredde provenienti dai Balcani. I rovesci in corso stanno determinando diffuse grandinate, e in tarda mattinata un funnel cloud si è destato in cielo nelle campagne a Sud di Ravenna (è un accenno di tromba d’aria).

Al momento sono caduti 8mm di pioggia a Cesena, 5mm a Bertinoro, 4mm a Forlì e Cervia. Le temperature sono decisamente basse, con +10°C a Cesena e +11°C a Forlì in pieno giorno a metà aprile. Domani, però, tornerà a splendere il sole. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: