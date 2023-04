Allerta Meteo, forte maltempo scaccia siccità: lungo periodo di forti piogge al Nord

MeteoWeb

Sta per iniziare una nuova grande ondata di maltempo sull’Italia, stavolta concentrata sulle Regioni del Nord. Dopo le piogge eccezionali della prima metà del mese di aprile al Sud (dove abbiamo un surplus pluviometrico mensile che va già oltre il +200% in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), stavolta toccherà al Nord subire gli effetti delle precipitazioni più intense, abbondanti ed estreme. In questo caso, però, sarebbe più corretto dire che toccherà al Nord beneficiare del maltempo, in quanto consentirà finalmente di superare l’emergenza della siccità, visto quanto saranno diffuse, estese ed abbondanti le precipitazioni per giunta accompagnate da grandi nevicate sulle Alpi.

Già domani la neve cadrà copiosa e abbondante, al mattino al Nord/Est e nel pomeriggio-sera al Nord/Ovest, con accumuli importanti. Queste nevicate così copiose in piena primavera, come quelle che nei giorni scorsi hanno interessato l’Appennino centrale, sono le migliori e le più benefiche per i ghiacciai in quanto consentono al manto nivometrico di aumentare considerevolmente proprio quando ce n’è più bisogno, a ridosso dell’estate e quindi nella stagione di maggior rischio per lo spessore glaciologico.

Ottime notizie, quindi, sul fronte climatico: il meteo ribalta la narrazione catastrofista e lo fa con i fatti che, come sempre accade in natura, tendono alla compensazione naturale degli opposti estremi. In termini più specifici e meteorologici, le autorità predisposte hanno già pubblicato oggi i bollettini di allertamento meteorologico: prima l’avviso dell’aeronautica militare, poi l’allerta meteo della protezione civile. I primi forti temporali si formeranno stasera sulle Dolomiti e sulle Prealpi venete; il maltempo si estenderà nella notte a tutto il Nord/Est. Domani inizierà a colpire la pianura Padana e le Alpi occidentali, intensificandosi nel pomeriggio/sera al confine Italia-Svizzera con piogge torrenziali (oltre 150–160mm). Alto il rischio di frane, smottamenti e inondazioni.

