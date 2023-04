Allerta Meteo Protezione Civile: piogge e temporali al Centro-Nord | DETTAGLI

MeteoWeb

Una vasta circolazione ciclonica interessa l’Europa centro-orientale e al suo interno un minimo, che reca aria più fredda, si sta avvicinando verso le regioni settentrionali dell’Italia. Tale depressione porterà dalla tarda serata/notte di oggi, mercoledì 19 aprile, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, sulle regioni settentrionali e parte del Centro.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla notte di oggi, mercoledì 19 aprile, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 20 aprile, allerta gialla in Emilia-Romagna, nelle Marche e in alcuni settori del Piemonte e della Lombardia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 19 aprile 2023

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Trentino, Alto Adige, Lombardia orientale, Emilia-Romagna nord-orientale, su tutti i settori appenninici del Centro-Sud e sulle zone interne della Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: in calo fino ai 1400-1600 m sui settori alpini del Triveneto, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 20 aprile 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta orientale, Piemonte, Lombardia e Triveneto, con quantitativi cumulati moderati, fino ad elevati su Piemonte nord-orientale e Lombardia occidentale;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e del Centro peninsulare, ad esclusione del Lazio meridionale, e su Campania orientale, Basilicata e Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sull’Emilia Romagna.

Nevicate: al di sopra dei 1300-1500 m su tutti i settori alpini, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo al Nord, localmente marcato su Piemonte e Lombardia.

Venti: tendenti a forti orientali sulla Sicilia meridionale.

Mari: tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 21 aprile 2023

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte nord-orientale, Lombardia e Triveneto, in esaurimento pomeridiano, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori piemontesi e lombardi occidentali;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Settentrione e su Marche, Abruzzo e settori orientali di Toscana e Umbria, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1300-1500 m sui settori alpini di Lombardia e Triveneto, con apporti al suolo moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti nord-orientali sulla Sicilia, specie sui settori ionici.

Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale.

