Allerta Meteo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare: “attenzione al forte maltempo al Sud”

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emanato una nuova Allerta Meteo alle 14:00 di oggi con riferimento alle prossime ore. Gli esperti dell’Aeronautica ,infatti, hanno emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” focalizzato per il fine settimana, mentre il maltempo imperversa nel Paese e in queste ore si è concentrato al Centro/Sud colpendo in modo particolarmente intenso il Lazio e la Campania.

Nell’avviso, gli esperti specificano che nella giornata di oggi, sabato 15 aprile 2023, persistono: “per le prossime 12 ore, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale su Lazio e Campania, in estensione anche al Molise occidentale; per le prossime 12/18 ore, vento forte di maestrale con raffiche di burrasca forte sulla Sardegna e mareggiate lungo le coste esposte; per le prossime 18 ore, stato del mare fino a molto agitato al largo del mar di Sardegna“.

L’avviso specifica poi che “Dalle prime ore di domani, domenica 16 aprile 2023, si prevedono: per le successive 36/42 ore, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale su marche ed Abruzzo; per le successive prossime 18 ore, vento forte occidentale con raffiche fino a burrasca forte sulla Sicilia e mareggiate lungo le coste esposte. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento“.

